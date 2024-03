No hay sorpresa: Max Verstappen se llevó la primera carrera del año en la F1

239017

El tricampeón del mundo, Max Verstappen, ganó el Gran Premio de Bahrein (primera carrera del año en la F1).

Verstappen salió desde la primera posición de la parrilla y no tuvo complicaciones para ganar. Red Bull se quedó con el 1-2 (el mexicano Sergio Pérez terminó segundo).

Carlos Sainz Jr. de Ferrari fue tercero tras una ardua batalla con su compañero Charles Leclerc (finalizó cuarto). Por su parte, Lewis Hamilton (Mercedes) fue séptimo y Fernando Alonso (Aston Martin) noveno.

La segunda carrera del año se disputará el próximo 9 de marzo en Arabia Saudita.

Lee también: Ronald Acuña presenta problemas en su rodilla derecha

Noticia al Día

Max Verstappen completes a flawless drive to seal victory in the season opener 💪#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/o43XDdCZti