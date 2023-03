Niño sirio sobreviviente del terremoto cumple su sueño de conocer a Cristiano Ronaldo (Video)

52864

-Nabil Saeed, un niño sirio afectado por el terremoto que golpeó a su país y a Turquía, cumplió su sueño y conoció al astro portugués Cristiano Ronaldo.

Saeed ha pasado unas semanas muy difíciles desde que el movimiento sísmico afectó la zona donde reside y es que el panorama no era muy alentador, ya que como consecuencia de dicho terremoto su padre falleció, dejándolos a él y a su mamá solos.

Este encuentro se dio gracias al periodista Munther Almuzakki, quien en febrero 16 le dijo al niño: “Tienes que ir a Arabia Saudita para ver a Ronaldo, ¿de acuerdo? Este niño ama al equipo Al-Nassr. Estamos en Siria y este campeón quiere ver a Cristiano Ronaldo”.

فرحتك فرحه لي …حفظ الله مولاي الملك وسمو سيدي القائد الملهم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والشعب السعودي الكريم والشكر للنجم العالمي الكبير… 🇸🇦❤️ pic.twitter.com/9G7ZjhJx8B — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) March 3, 2023

En este sentido, la Autoridad General Deportiva de Arabia Saudita vio la publicación del periodista y gestionó el viaje de Nabil y de su mamá, para que desde Siria pudieran viajar al país de Oriente Medio y así cumplir el sueño de este pequeño.

En ese momento, cuando el niño conoce a Cristiano, se puede evidenciar la felicidad e incredulidad del menor al estar abrazando y conociendo a su ídolo.

“Cuando vi a Cristiano Ronaldo pensé que era un sueño, no me lo creía. Rogué a Dios que no fuera un sueño”, dijo Nabil tras su esperado encuentro con Cristiano Ronaldo.