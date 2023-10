167126

Tras empatar inesperadamente 1-1 ante la Vinotinto en Cuiabá, fanáticos brasileños arremetieron contra el astro Neymar Jr. al finalizar el compromiso que marcó la tercera jornada de las Eliminatorias Sudamericanas. El delantero del Al Hilal de Arabia Saudita fue impactado por una bolsa de cotufas en su cabeza mientras se dirigía al túnel que lo conduce a los vestuarios.

Neymar al ser impactado, encaró a los fanáticos y señalo a su agresor a quien le expresó su molestia. Tras la vergonzosa escena, el delantero lamentó lo ocurrido en la zona mixta.

“Ni siquiera vi lo que era, pero cuando me golpeó me puse nervioso. Condeno este tipo de actitudes, no se deben hacer, es malo para el fútbol, para el ser humano. Una persona que hace este tipo de cosas no es una persona educada, no podrá educar a un niño de la mejor manera posible. Si se queja tanto debería haber entrenado mejor y estar en el campo él, no yo”, comentó el atacante.

Para Neymar, el resultado cayó de sorpresa, aclarando que su estadía en la selección no es con la intención de vacacionar, y cada vez que juega con Brasil, en conjunto con su equipo dan lo mejor de sí mismo.

“Obviamente estábamos en el campo dando lo mejor de nosotros, y muchas veces el resultado no llega, no es lo que el aficionado espera. No vengo aquí de vacaciones ni mucho menos a pasear, vine a hacer lo que más me gusta que es jugar al fútbol y defender a mi país”, puntualizó Neymar.

Tras el empate ante Venezuela, le tiraron pochoclos a Neymar. pic.twitter.com/BMDKoXFWnz — Pablo Giralt (@giraltpablo) October 13, 2023

