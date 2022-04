Nets y Timberwolves alcanzaron su pase a los playoffs de la NBA

abril 13, 2022 - 3:37 pm

Los Brooklyn Nets y los Minnesota Timberwolves obtuvieron este martes sus respectivos boletos rumbo a los playoffs de la NBA por las Conferencias Este y Oeste, al salir airosos en sus encuentros de repechaje.

Era una jornada destinada a los primeros partidos de repechajes, en la que estaban en juego la siembra número siete en cada zona.

A primera hora, con una excelente labor ofensiva de los astros Kyrie Irving y Kevin Durant, los Nets vencieron 115-108 a los Cleveland Cavaliers y amarraron su visado por la Conferencia Este.

Irving se desbordó con 34 puntos y 12 asistencias, para comandar la ofensiva del quinteto neoyorquino, seguido de su compañero Durant con 25 tantos y 11 servicios para anotación.

El quinteto de Brooklyn chocará en la primera ronda de los playoffs de la NBA contra los Boston Celtics. El domingo pasado el equipo aseguró el segundo lugar de la Conferencia Este con un triunfo sobre los Memphis Grizzlies.

Kyrie Irving was a PERFECT 9/9 FGM (20 PTS) in the first half.. finished the game with 34 points! #NetsWorld

34 PTS (12/15 FGM) | 12 AST

🏀 NETS/CELTICS Game 1: Sunday April 17th, 3:30pm/et on ABC pic.twitter.com/yxIvHVM1ee

— NBA (@NBA) April 13, 2022