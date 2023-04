Nelson Cruz detrás del éxito de Luis Arráez

78493

-Detrás del éxito del venezolano Luis Arráez, destaca la instrucción del experimentado dominicano Nelson Cruz, quien se convirtió en el mentor del criollo con los Mellizos de Minnesota cuando coincidieron como compañeros de equipo.

Luis Arráez logró este martes convertirse en el primer jugador del equipo de Miami en completar el ciclo, al disparar sencillo, doblete, triple y jonrón en la victoria de su equipo ante los Filis de Filadelfia.

Después de completar la hazaña, el criollo recibió la llamada de Cruz, quien se mostró feliz por la histórica noche de Arráez. El dominicano que actualmente juega con los Padres de San Diego, también lo llamó antes del compromiso.

«Le dije que tiene que llamarme todos los días, porque cuando me llamó antes del partido del martes, hice algo bueno”, expresó Arráez a la página oficial de la MLB.

“No me llamó el miércoles y sólo di un hit. Pero estoy contento de haber hecho algo bueno y darle crédito”, añadió . “Es como mi hermano. Todo lo que hago aquí es gracias a él, porque me ha ayudado mucho. Me apoya mucho y me enseñó la importancia de tener una rutina clara”, finalizó

Arráez y Cruz, son ejemplo de hermandad latina dentro de la gran carpa, ambos peloteros entrenan en la República Dominicana cuando hay receso en la MLB.

