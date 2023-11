Naomi Osaka volverá a las canchas en 2024 en el torneo de Brisbane tras ser madre

181552

-La tenista japonesa cuatro veces campeona de Grand Slam, Naomi Osaka, volverá a la competición en el torneo Brisbane International de Australia, dijeron los organizadores el viernes.

El torneo de WTA 500 , que empieza el último día del año, suele servir de preparación para el Abierto de Australia de mediados de enero.

La tenista de 26 años, que llegó a ser número uno del mundo, dio a luz a su hija Shai en julio y no ha disputado un partido oficial desde septiembre de 2022, tiempo durante el que también ha enfrentado problemas de salud mental por la presión del deporte.

“Siempre me encanta empezar mi temporada en Brisbane y estoy deseando volver”, dijo Osaka. “El Brisbane International es un torneo tan fantástico y me va a preparar para un regreso brillante este verano” austral.

Osaka ha ganado dos veces el Abierto de Australia (2019, 2021) y dos veces el de Estados Unidos (2018, 2020).

First tournament next year 😖 so excited, I haven’t been to Brisbane in a while. https://t.co/QpCvtBRGUu