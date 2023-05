Nadal se baja del Masters 1000 de Roma: Más de 100 días sin jugar

88903

-El tenista español Rafael Nadal anunció este viernes en un comunicado por sus redes sociales que no estará en el Masters 1000 de Roma, que iniciará la próxima semana.

El ganador de 22 Grand Slam se disculpa con los aficionados por no poder acudir a un torneo que ha sido muy importante en su carrera, y reconoce que “el proceso de readaptación tiene sus tiempos y no me queda más remedio que aceptarlos y seguir trabajando”.

“¡Hola a todos! Siento mucho anunciar que no voy a poder estar en Roma. Todos sabéis cuánto me duele perderme otro de los torneos que han marcado mi carrera profesional y personal por todo el cariño y apoyo de los tifosi italianos. A pesar de haber notado una mejoría estos últimos días, son muchos meses sin haber podido entrenar a un nivel alto y el proceso de readaptación tiene sus tiempos y no me queda más remedio que aceptarlos y seguir trabajando. Un abrazo a todos”, dijo.

Roma, el último Masters 1000 ganado por Nadal

El manacorí no dirá presente en Roma por primera vez desde su primera participación en 2005. Rafael Nadal se llevado el título en diez ocasiones, la última hace dos años, siendo además su último trofeo en un Masters 1000.

Nadal ha tenido que renunciar a los torneos de Doha, Dubái, Indian Wells, Miami, Montecarlo, Godó, Mutua Madrid Open y ahora Roma, debido a una rotura de grado 2 en el psoas ilíaco de su pierna izquierda. El español ya tiene 100 días sin jugar tras recuperarse por completo de su lesión

Volvería para Roland Garros

El balear pretende acudir a Roland Garros para defender el título logrado el pasado año, el decimocuarto y el vigésimo segundo Grand slam. El pasado 20 de marzo salió del ‘Top 10’ del ranking por primera vez desde abril de 2005.