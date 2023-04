80738

–Rafael Nadal, lesionado en la cadera en Australia en enero, anunció este jueves en Instagram que no participará en el Masters 1000 de Madrid (del 24 de abril al 7 de mayo) ya que no está completamente recuperado de su dolencia, hablando de «unas semanas y unos meses difíciles».

«Están pasando las semanas y tenía la ilusión de poder jugar en torneos que son los más importantes en mi carrera como Montecarlo, Barcelona, Madrid, Roma, Roland Garros y de momento me he perdido Montecarlo y Barcelona. No voy a poder estar en Madrid desgraciadamente», declaró el español de 36 años en un video acompañado de un texto colgado en redes sociales donde explica que «la lesión sigue sin curarse y no puedo trabajar lo que necesito para competir».

«Como sabéis me hice una lesión importante en Australia, en el psoas. En principio tenían que ser de seis a ocho semanas de período de recuperación y ya vamos por la catorce. La realidad es que la situación no es la que hubiéramos esperado. Se han seguido todas indicaciones médicas, pero de alguna manera la evolución no ha sido la que en principio nos dijeron y nos encontramos en una situación que es difícil», añade Nadal.

Hola a todos. Hace un tiempo que no me comunico directamente con vosotros. Han sido unas semanas y unos meses difíciles. Como sabéis me hice una una lesión importante en Australia, en el Psoas. pic.twitter.com/m0TbsGFn5t — Rafa Nadal (@RafaelNadal) April 20, 2023

En el crepúsculo de su carrera, Nadal espera celebrar su 37 cumpleaños (el 3 de junio) en Roland Garros (del 28 de mayo al 11 de junio), donde buscará un decimoquinto título para llevar a 23 su récord de torneos ganados de Grand Slam, una marca que actualmente comparte con Novak Djokovic (ambos con 22).

El 4 de abril, había ya anunciado que debía renunciar al Masters 1000 de Montecarlo, el primer gran torneo de la temporada en tierra batida, donde posee el récord de once trofeos.

