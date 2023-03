Nadal aún no sabe cuándo regresará

67507

– Rafael Nadal ha manifestado este lunes que su futuro en torno al torneo ATP 100 de Montecarlo es incierto en respuesta a la prensa, durante la ceremonia de entrega de premios de la Fundación que lleva su nombre. “No sé cuándo volveré a jugar, esa es la verdad” afirmó.

“No sé de dónde sale esa información, pero evidentemente, si fuera cierto lo confirmaría, pero desgraciadamente no lo puedo hacer”, respondió a los periodistas presentes. “Sigo mi rumbo y no sé cuándo volveré a jugar, esa es la verdad. Estoy en una fase de incrementar el trabajo. Si supiera cuando voy a volver lo diría, pero no lo sé”, añadió.

“Tenemos que ir a día a día y no adelantaré algo que después no podré cumplir; diré las cosas cuando las sepa realmente”, remarcó el español, quién aseguró que se encuentra en una fase de incrementar el trabajo para volver.

El tenista español ha vuelto a entrenar en las pistas de su academia de Manacor, Mallorca, luego de sufrir una lesión en el psoas ilíaco a mediados de enero en la segunda ronda del torneo de Melbourne cuando enfrentaba al estadounidense Mackenzie McDonald.

