Murió Andreas Brehme, histórico futbolista alemán

La leyenda del fútbol alemán, Andreas Brehme, falleció a los 63 años de edad, debido a un paro cardíaco. La información la dio a conocer su pareja Susanne Shaefer.

Brehme marcó el penal que le otorgó a Alemania el Campeonato del Mundo en 1990. Además, pasó por clubes como HSV Barmbek-Uhlenhorst, FC Saarbrücken, Kaiserslautern, Bayern Munich, Inter de Milan y Zaragoza.

La prensa alemana publicó que Andreas Brehme, que fue ingresado de urgencia en la Clínica Universitaria de Múnich, murió por un paro cardíaco.

“Ha fallecido Andreas Brehme. Exjugador del Real Zaragoza en la temporada 1992/93 y campeón del mundo con Alemania. Siempre te recordaremos, Andreas. Descanse en paz”, publicó el Real Zaragoza en X (Twitter).

Noticia al Día

We are deeply saddened to report that Andreas Brehme has passed away.



Our thoughts are with Andy's friends and family at this sad time.



RIP Andy! 🕊️ #DFBTeam

📸 IMAGO pic.twitter.com/VYCPmUdLzh