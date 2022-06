Muere el boxeador que se hizo viral por lanzar golpes al aire (+Video)

junio 9, 2022 - 4:57 pm

1889559

Este jueves 9 de junio, falleció Simiso Buthelezi, el boxeador sudafricano de 24 años de edad que terminó en un coma inducido después de los golpes que recibió en el ring durante la pelea que perdió ante Siphesihle Mntungwa.

«Con gran tristeza para el boxeo de Sudáfrica y la familia Buthelezi, informamos del fallecimiento de Simiso Buthelezi (4-1, 2 Ko’s) en el hospital. Boxeo de Sudáfrica hará una revisión médica independiente de la lesión y más tarde dará a conocer los resultados de la misma», informó en un comunicado la Federación Africana de Boxeo.

Lee también: Tribunal confirma la prohibición de las corridas de toros en la Plaza México

Simiso Buthelezi perdió por nocaut técnico la pelea en la que intentaba conquistar el título del peso ligero de la Federación Mundial de Boxeo de África (WBF).

Simiso Buthelezi se hizo viral en las redes sociales la noche de su fatídico combate ante Siphesihle Mntungwa. Durante los diez ronds, el púgil de 24 años de edad había dominado a su rival. Pero en un momento, ambos púgiles se golpearon fuertemente y el árbitro tuvo que intervenir para separarlos.

Cuando la pelea se reanudó, Buthelezi se dirigió hacia una de las esquinas del cuadrilátero y comenzó a tirar golpes al aire, por lo que el referee Elroy Marshall decidió que no podía seguir la pelea.

Tragic 😭💔

South African boxer Simiso Buthelezi has died in hospital after suffering a brain injury which caused him to throw punches at thin air during his fight at the weekend

pic.twitter.com/Sqnb9ZdmGi

— BoxinGhana.com (@BoxingGhana) June 8, 2022