MotoGP impondrá récord en 2024 con 22 Grandes Premios

La temporada 2024 de la MotoGP contará con un total de 22 Grandes Premios en 18 países, para imponer un nuevo récord.

Para esta nueva edición, el Gran Premio de Aragón regresará como el GP de Kazajistán, anulado en 2023, como las principales novedades en el calendario.

La campaña 2023 tenía 21 carreras previstas, aunque finalmente quedó reducido a 20 por la anulación del Gran Premio previsto en Kazajistán como consecuencia del retraso en las obras del nuevo circuito de Sokol.

España pasará de tener tres carreras a cuatro, con el regreso del GP de Aragón en el circuito Motorland de Alcañiz, ausente esta temporada.

La temporada debutará el 10 de marzo en Catar y finalizará, como es habitual en los últimos años, en el Circuito Ricardo Tormo de Valencia el 17 de noviembre.

