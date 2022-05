Gael Monfils renuncia al Abierto de Francia por lesión

mayo 17, 2022 - 11:59 am

1883776

Gael Monfils se dio de baja del Abierto de Francia debido a una lesión en el talón derecho que precisará de una cirugía menor.

Monfils, el jugador francés mejor ubicado en el ranking de la ATP como 22do, dijo que arrastraba la dolencia desde el Masters de Montecarlo en abril y que no se podía desplazar adecuadamente en la cancha.

Semifinalista en 2008, Monfils llegó por última vez a los cuartos de Roland-Garros en 2014, pero el jugador de 35 años esperaba una carrera profunda este año después de llegar a los cuartos de final del Abierto de Australia en enero.

El veterano de 35 años también se retiró del Abierto de Lyon esta semana, certamen que sirve de preparación para el Grand Slam en superficie de arcilla.

«Lamento anunciarles mi retirada del Torneo de Lyon (esta semana) y de Roland Garros la próxima semana. Padezco desde Montecarlo una espina en el calcáneo en el talón derecho que me impide desplazarme en la pista», explicó el N.22 del mundo en un mensaje en Twitter, añadiendo que se someterá a «una pequeña intervención para tratar el problema para poder regresar a los torneos lo antes posible».

Gael Monfils y Elina Svitolina anunciaron este domingo a través de las redes sociales que esperan el nacimiento de su primer hijo, una niña, en el mes de octubre. «Repletos de amor y felicidad, anunciamos que esperamos una niña en octubre», indicaron.

With a heart full of love and happiness, we are delighted to announce that we are expecting a baby girl in October ❤️ pic.twitter.com/LernKW9Seq

— Gael Monfils (@Gael_Monfils) May 15, 2022