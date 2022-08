Minnesota Twins sumó un nuevo triple play (+Video)

agosto 23, 2022 - 1:11 pm

1907261

– Los Minnesota Twins lograron su segundo triple play de la temporada el lunes por la noche, durante la cuarta entrada del partido contra los Rangers de Texas.

Sin outs y con corredores en primera y segunda, Nathaniel Lowe le pegó una línea al derecho Sonny Gray.

El primera base de Minnesota, José Miranda, lo atrapó, pisó primera y luego tiró a segunda. Estuvo a punto de ser solo una doble matanza, porque el tiro de Miranda salió alto, pero el campocorto Carlos Correa pudo saltar para acorralarlo y cayó sobre la base.

Los Twins también cumplieron el triple play anterior en las Mayores esta temporada, el 4 de julio ante los White Sox.

También cumplieron con uno la temporada pasada y dos en 2019, por lo que esto no es exactamente una rareza para Minnesota últimamente.

Yes way, Jose – triple play! pic.twitter.com/9NfNTANKsG

The triple play in baseball:

In a league of its own pic.twitter.com/xnKbQpIkQb

— Minnesota Twins (@Twins) August 23, 2022