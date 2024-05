Milwaukee venció a Indiana y no pierde la esperanza de clasificar

Los Bucks de Milwaukee vencieron 115-92 a los Pacers de Indiana para colocar esta serie de playoffs de la NBA 2-3.

Khris Middleton registró un doble-doble (29 puntos, 12 rebotes y cinco asistencias), al igual que Bobby Portis (29 unidades, diez rebotes y una asistencia).

Tyrese Haliburton aportó 16 puntos, cuatro rebotes y seis asistencias para la causa de Indiana, pero no fue suficiente.

Sin Giannis Antetokounmpo y Damian Lillard, los Bucks consiguieron un vital triunfo y solo les queda colocar todo su esfuerzo en igualar la serie. Por su parte, los Pacers quieren cerrar la llave y avanzar.

Noticia al Día

Khris Middleton and Bobby Portis Jr. put on a show for Milwaukee as the @Bucks win the crucial Game 5 at home!



Middleton: 29 PTS, 12 REB, 5 AST

Portis Jr.: 29 PTS, 10 REB#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/sLfjW9PnuD