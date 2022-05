Mikel Arteta se mantendrá como técnico del Arsenal hasta 2025

mayo 6, 2022 - 2:03 pm

El entrenador español del Arsenal Mikel Arteta prolongó su contrato con los ‘Gunners’, lo que le permitirá seguir dirigiendo al club londinense hasta 2025.

El técnico de 40 años tomó las riendas del equipo en diciembre de 2019 en sustitución de Unai Emery. Arteta tiene al Arsenal en disposición de clasificar a la Liga de Campeones luego de cinco años de ausencia en la máxima competición europea. Los ‘Gunners’ ocupan el cuarto puesto, con dos puntos más que sus vecinos del Tottenham, a falta de cuatro partidos por jugar.

«Estoy emocionado, agradecido, y muy, muy feliz hoy», afirmó el técnico vasco. «Queremos llevar al club al siguiente nivel y competir de verdad con los equipos top. Para lograrlo tendremos que jugar la Champions League», añadió Arteta.

«Tenemos que ser capaces de hacer evolucionar al equipo, mejorar a nuestros jugadores, mejorar todos los departamentos, generar incluso una mayor conexión con nuestros aficionados, mejorar el ambiente en el Emirates, ser capaces de fichar a nivel top, top de talento y las mejores personas para llevar este proyecto a ese nivel».

Arteta, que como futbolista llegó a ser capitán del Arsenal, llevó al equipo a conquistar la FA Cup en su primer año en el banquillo del Emirates Stadium.

The journey continues ✊

✍️ Mikel Arteta

✍️ Jonas Eidevall

Congratulations on your new deals! 🔴

— Arsenal (@Arsenal) May 6, 2022