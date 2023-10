Miguel Cabrera y su último turno en las Grandes Ligas

161841

-El venezolano Miguel Cabrera se embasó en su último turno como jugador activo en las Grandes Ligas, este domingo 1 de octubre.

Cabrera recibió una base por bolas en el séptimo episodio en el juego entre Tigres de Detroit y Comerica Park.

El dominicano Enyel de los Santos le hizo cuatro bolas consecutivas a “Miggy”, quien había fallado en sus tres turnos previos, siendo ponchado en dos de ellos.

El “papa de los helados” salió a cubrir la primera base en la parte baja del octavo inning, siendo la última vez que estuvo a la defensiva.

The moment is all yours. #GraciasMiggy pic.twitter.com/PzrdUdAasG

El maracayero hizo el último out de esa entrada con el roletazo de Steven Kwan. Sus tres hijos como el resto de jugadores de Detroit despidieron a “Miggy”.

Miguel Cabrera's last play in the Majors is a groundout … on defense. pic.twitter.com/pAet5amHbo