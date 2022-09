Miguel Cabrera tomó turnos en la caja de bateo

septiembre 18, 2022 - 4:58 pm

1913842

La recuperación del beisbolista venezolano Miguel Cabrera parece avanzar, tras recibir el visto bueno para reingresar al terreno. El deportista habría sido incluido en la lista de lesionados el pasado 4 de septiembre del año en curso.

La información la dio a conocer este viernes, 16 de septiembre, por el periodista de los Tigres de Detroit, Carlos Guillén, quien además compartió varias fotos de Miggy en el campo. “De vuelta al ruedo tras recibir el OK de volver a batear”, precisó Guillén por medio de su cuenta en la red social Twitter.

Ya el martes, en un reporte de Las Mayores, se anunció que Cabrera había comenzado a “hacer swings a pelotas colocadas sobre un tee”. Entonces se dijo que si su evolución era positiva podría volver al terreno.

Miguel Cabrera (left biceps strain) is taking batting practice on the field today. He took 40-50 swings in the batting cage Wednesday. Timeline for return unclear. Still needs to hit off the velocity machine. #Tigers pic.twitter.com/eJCmyN2tpn

— Evan Petzold (@EvanPetzold) September 16, 2022