161119

-Tigres de Detroit anunció que Miguel Cabrera continuará en el equipo como asistente especial del presidente de Operaciones.

El Triple Coronado de 2012, colgará los spikes luego 21 temporadas en el mejor béisbol del mundo. El domingo será su último partido como pelotero activo en el Comerica Park ante Guardianes de Cleveland.

“Después del partido del domingo, el próximo capítulo de Miguel Cabrera será en Detroit como Asistente Especial del Presidente de Operaciones de Béisbol”, escribió la escuadra bengalí en su red social, para dar conocer la noticia.

Leer más: Miguel Cabrera disputa su última serie en la MLB ante Guardianes

“Lecciones como lidiar con los elogios y la presión son exactamente lo que queremos con Miguel y lo enseñe a todos los jugadores de la organización”, dijo Scott Harris, presiente de los Tigres de Detroit.

“Me siento honrado e tenerlo como parte de nuestro personal y sé que continuará mejorando al equipo en su nuevo rol”, anexó.

Once a Tiger, always a Tiger.



Following Sunday’s game, Miguel Cabrera's next chapter will be in Detroit as a Special Assistant to the President of Baseball Operations. pic.twitter.com/o0x6UquBZ5