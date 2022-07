Miguel Cabrera se inspira en Rickey Henderson y se vuelve a robar una base

julio 13, 2022 - 5:08 pm

La leyenda de los Tigres de Detroit, Miguel Cabrera, tomó una página del libro de Rickey Henderson durante la victoria del martes 7-5 sobre los Reales de Kansas City.

En la séptima entrada, Cabrera se fue y se robó la tercera base, su primera bolsa birlada desde la temporada 2020. «Él vio algo, supongo», dijo el mánager AJ Hinch. «Supongo que el atleta que hay en él salió».

En realidad, como resultó, Cabrera sacó su Rickey Henderson interno. «Es como dijo Rickey Henderson, «Cuando vas, tienes que ir'», dijo Cabrera, los compañeros de equipo a su alrededor soltaron algunas carcajadas. «No piensas, vas, vas. Eso es lo que tenía en mente. Rickey lo dijo, así que tienes que hacerlo. ¿Por qué ibas a hacer algo diferente?»

Miguel Cabrera se inspiró en Rickey Henderson, el líder de bases robadas de todos los tiempos de la MLB con 1.406. Henderson, habría estado orgulloso. «Como si mi mente dijera vamos, era una buena oportunidad», dijo Cabrera. «Estábamos tratando de hacer que algo sucediera. Gracias a Dios estaba a salvo».

«(El robo de Cabrera) encendió algo de diversión en el dugout», dijo Hinch. «Y, obviamente, hemos sido capaces de poner un poco de presión sobre ellos y ellos cometieron algunos errores. Pudimos abrir una ventaja que necesitábamos al final. Fue un juego divertido», dijo Hinch.

🚨 THIS IS NOT A DRILL 🚨@MiguelCabrera stolen base!!! pic.twitter.com/hhf6dS51zD

— Detroit Tigers (@tigers) July 13, 2022