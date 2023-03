64699

– Este miércoles en el enfrentamiento de los Tigres de Detroit y los Bravos de Atlanta por spring training, Miguel Cabrera mostró sus habilidades para correr las almohadillas en el Publix Field del estadio Joker Marchant.

El maracayero que se aproxima a sus 40 años, se encontraba en segunda base tras un indiscutible de corta distancia por parte de Ryan Kreidler, quien lo hizo correr rumbo al plato, donde terminó deslizándose para anotar la tercera rayita del conjunto bengalí.

El encuentro finalizó con pizarra de 5-3 favorable para los Bravos de Atlanta, pero el venezolano mostró que aún cuenta con la velocidad necesaria para finalizar una exitosa carrera en las Grandes Ligas.

The Tigers hit another ball through Adrianaza. This time it’s a 100.7 mph liner from Ryan Kreidler that scores Miguel Cabrera from 2nd base. pic.twitter.com/Lcxpk14KkJ