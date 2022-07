Miguel Cabrera bateó su hit 3070 y su empujada 1839 (Video)

julio 24, 2022 - 10:10 am

Miguel Cabrera bateó un hit y una empujada el sábado 23 de julio en la derrota 8-4 de los Tigres de Detroit ante los Mellizos de Minnesota.

El imparable 3070 de Miggy de por vida en Las Mayores se generó en el octavo capítulo por su banda preferida contra el zurdo puertorriqueño Jovani Moran, con conteo de 1-1.

Cabrera soltó su incogible por el jardín derecho y permitió la anotación del boricua Javier Báez, para sumar su impulsada 1.839 y empatar a Ted Williams en el puesto 15 de todos los tiempos.

Por los Mellizos, el venezolano Arraez de 5-3 con una anotada y dos producidas. Los puertorriqueños Correa de 5-2 con una anotada y una impulsada; José Miranda de 4-1 con una anotada. Los dominicanos Jorge Polanco de 4-1 con una anotada; Gary Sánchez de 4-0 con una producida. El colombiano Gio Urshela de 3-1 con dos remolcadas.

Por los Tigres, el puertorriqueño Javier Báez de 2-1 con una anotada y una impulsada. Los venezolanos Miguel Cabrera de 4-1 con una remolcada; Harold Castro de 4-2 con una producida.

