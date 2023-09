Miguel Cabrera bateó su doble 627 y hit 3174 (Video)

161505

-Miguel Cabrera conectó su doble 627 como su hit 3174 en su carrera en las Grandes Ligas, este sábado 30 de septiembre.

El venezolano, de 40 años, consiguió su batazo de dos esquinas en el cuarto episodio en el partido entre Guardianes de Cleveland y Tigres de Detroit, en el Comerica Park.

“Miggy” soltó una línea poderoso por encima de la tercera base ante los envíos del abridor de Cleveland, Triston Mckenzie.

Imitated, but never duplicated.



A swing this smooth is Miggy's alone. pic.twitter.com/iaVrvNx4pL