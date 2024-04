Miami Heat sorprendió a Boston Celtics en el segundo de la serie

Miami Heat superó 111-101 a Boston Celtics en el TD Garden en el segundo encuentro de esta serie de playoffs de la Conferencia Este de la NBA.

Tyler Herro fue el más destacado de Miami con 24 puntos, 5 rebotes, 14 asistencias y 6 triples. Bam Adebayo también brilló con 21 puntos y 10 rebotes. Por otro lado, Jaylen Brown se despachó con 33 puntos, 8 rebotes y 1 asistencia.

Miami Heat marcó su récord de franquicia en triples (23, con 53% de acierto) en un duelo que no tuvo a la estrella Jimmy Butler. Ahora la serie está 1-1 y se muda al Kaseya Center.

