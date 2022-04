Miami Heat avanza a las semifinales de la Conferencia Este en la NBA

abril 27, 2022 - 12:33 pm

1879478

Sin los astros Jimmy Butler y el armador Kyle Lowry, los Miami Heat vencieron 97-94 este martes a los Atlanta Hawks para liquidar la serie de playoffs de la Conferencia Este por 4-1 a su favor.

El actor principal de la ofensiva de los Heat fue el veterano Victor Oladipo, quien se desbordó con 23 puntos.

El quinteto de Miami avanzó a la semifinales del Este, donde se medirá al ganador de la serie entre los Philadelphia 76ers y los Toronto Raptors, que favorece a los primeros por 3-2.

La estrella del Heat, Butler, fue descartado del Juego 5 de la serie de primera ronda contra los Hawks debido a una inflamación en la rodilla derecha, anunció el equipo unas tres horas antes del partido.

Butler fue dominante en la serie, promediando 30,5 puntos; 7,8 rebotes; 5,3 asistencias y 2,8 robos de balones. Miami tampoco contó con su estelar armador Lowry, quien aún no regresa de una distensión en el tendón de la corva izquierda sufrida en el Juego 3.

El pívot Bam Adebayo fue el autor de la canasta decisiva que puso en pizarra el 97-94 con una clavada con cuatro segundos para el pitazo final. Adebayo secundó a Oladipo en la ofensiva con 20 tantos y 11 balones recuperados en la lucha rebotera.

El canastero Tyler Herro anotó 16 tantos, Max Strus 15 y Caleb Martin agregó 10 para el Heat, el primer favorito, que derrocó a los Hawks, el octavo sembrado, en cinco juegos.

El mejor de los Hawks fue De’Andre Hunter, quien echó en saco roto sus 35 puntos, mientras que su astro anotador Trae Young fue muy controlado por la estupenda defensa de los Heat al marcar solamente 11 unidades.

Kevin Huerter y el italiano Danilo Gallinari aportaron al conjunto de Atlanta 12 puntos cada uno. Atlanta tuvo un intento de recuperación en los últimos minutos pero Miami aguantó hasta el final para llevarse la victoria y el boleto a la siguiente etapa.

Ahora el Heat tiene casi una semana libre antes de enfrentarse a Filadelfia o Toronto en las semifinales del Este. El Juego 1 será el lunes próximo en Miami.

Fue la cuarta vez que el Heat tuvo que jugar sin Butler y Lowry esta temporada, luego de terminar 1-2 en ese escenario durante la campaña regular.

Victor Oladipo led the @MiamiHEAT to the Game 5 W in his first playoff start since August 24th, 2020!@VicOladipo: 23 PTS, 3 STL – #HEATCulture pic.twitter.com/MbVZa0HBOZ

— NBA (@NBA) April 27, 2022