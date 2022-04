Mets logra el segundo no hitter de su historia tras el conseguido por Johan Santana

abril 30, 2022 - 2:50 pm

M ets de Nueva York consiguió su segundo no hitter de su historia de manera combinada el viernes 29 de abril contra los Filis de Filadelfia.

El venezolano Johan Santana había logrado el primer juego sin hit de la franquicia de New York el 1 de junio de 2012 contra Cardenales de San Luis con una victoria 8-0. «El Gocho» recetó ocho ponches y requirió de 134 lanzamientos en su apertura.

El abridor Tylor Megill y cuatro relevistas se combinaron para lanzar el primer partido sin hit ni carrera de la temporada 2022. La joya combinada de pitcheo incluyó 159 lanzamientos. Megill fue retirado después de cinco entradas y 88 pitcheos.

El bullpen se hizo cargo a partir de ese momento. Drew Smith, el dominicano Joely Rodríguez, Seth Lugo y el boricua Edwin Díaz completaron el segundo juego sin hit en la historia de los Mets. Díaz finalizó con estilo.

Mientras 32.416 espectadores alentaban ruidosamente a los Mets, ponchó a Bryce Harper, Nick Castellanos y J.T. Realmuto, en el noveno inning. Los lanzadores de los Mets se combinaron para repartir 12 ponches y seis boletos.

