Messi sufrió una sobrecarga: el Inter de Miami opta por la cautela ante el DC United

Lionel Messi tuvo una actuación destacada con un gol y una asistencia antes de abandonar el partido por una lesión en la pierna, en la victoria de Inter Miami CF por 3-1 sobre Nashville SC en la vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf el miércoles por la noche.

El entrenador de Inter Miami, Gerardo “Tata” Martino, indicó después del partido que Messi probablemente se perderá el encuentro de la MLS del sábado contra DC United, mientras el equipo adopta un enfoque cauteloso con la lesión de la superestrella.

“No quiero correr riesgos, pero imagino que no estará disponible para el partido del sábado”, dijo Martino. “Eso es lo único que puedo decir ahora. Pronto haremos algunas pruebas y veremos cómo se siente”.

La prudencia prevalece en Inter Miami

Messi, quien había descansado durante la derrota del último domingo por 3-2 ante CF Montréal, no parecía lesionado al salir del campo para ser reemplazado por Robert Taylor.

“Leo tiene una sobrecarga muscular en su pierna derecha. No queremos correr ningún tipo de riesgo con él”, agregó Martino. “Intentamos ver si podía durar un poco más después del descanso, pero le molestaba, así que preferimos sacarlo del juego”.

“Sabíamos cuando comenzó la temporada que Messi no iba a jugar todos los partidos”, dijo Martino. “Si no está jugando o tenemos que reemplazarlo, para mí no es solo perder a cualquier otro jugador, él es el mejor jugador de todos los tiempos”.

Mientras tanto, Suárez espera aprovechar al máximo su asociación con Messi una vez más. La pareja jugó junta durante seis años en Barcelona, formando una exitosa sociedad atacante que ayudó al equipo a ganar cuatro títulos de LaLiga, una Liga de Campeones y una corona de la Copa Mundial de Clubes de la Fifa entre 2014 y 2020.

“Pasamos muchos años jugando juntos en Barcelona y es agradable volver a estar juntos”, dijo Suárez.

“Nos conocemos demasiado bien, casi siempre sabemos dónde está posicionado el otro casi de memoria y tratamos de transferir eso en beneficio de Inter Miami”.

Preguntado por la lesión de Messi, Suárez dijo: “Él me dijo que tenía un poco de molestia, pero dependerá de cómo evolucione en las próximas horas”.

Tras avanzar con un marcador agregado de 5-3, Miami se enfrentará al ganador de la serie entre Monterrey y FC Cincinnati en los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf el 2 de abril.