Messi se disculpa con fanáticos de Hong Kong

El astro argentino Lionel Messi se disculpó este lunes en redes sociales ante los aficionados de Hong Kong, por no estar presente en uno de los amistosos de su club en la gira de pretemporada. El delantero, de 35 años, explicó que por problemas físicos no logró estar a tiempo en uno de los encuentros, desmintiendo falsos rumores.

“Hola a todos. He leído y escuchado muchísimas cosas que se dijeron después de lo que pasó en el partido de Hong Kong, por eso he preferido hacer este video y dar la explicación que realmente es y no tener que leer cosas falsas. Como todos saben, siempre quiero jugar y quiero entrar en todos los partidos. Escuché que no he querido jugar por temas políticos y muchas otras cosas que no tienen nada que ver”, manifestó Messi en un vídeo publicado en redes sociales

“Si hubiese sido así no hubiese viajado ni a Japón ni hubiese ido tantas veces como fui a China; en diferentes ocasiones desde que empecé mi carrera tuve una relación muy cercana, muy linda con China, he hecho muchísimas cosas con China, tanto entrevistas como juegos, eventos y muchísimos partidos. Me tocó ir con el Barcelona, con la selección argentina”, prosiguió.

Messi explicó que notó unas molestias físicas en el abductor en los amistosos jugados en Arabia contra el Al Nassr y el Al Hilal como parte de la gira internacional de pretemporada del Inter Miami.

“Como ya dije en la conferencia de prensa que hice, tenía una inflamación en el abductor y no pude participar. En el primer partido en Arabia lo sentí, en el segundo intenté jugar y fue a peor. Intenté el día anterior en el entrenamiento hacer un esfuerzo por toda la gente que había, hice lo que pude”, aseguró.

“Estuve con todos los chicos que había y la verdad que no podía jugar, porque sentía molestias y tenía riesgo de ir a peor. Pasaron los días, me sentí un poco mejor y por eso jugué en Japón. Como siempre mandarle un cariño muy grande a toda la gente de China, que siempre lo he tenido”, concluyó el argentino.

Messi y su equipo tendrán este miércoles la nueva temporada de la MLS con un partido en casa contra el Real Salt Lake.

⚽️ | 15 días después de perderse un partido de exhibición en Hong Kong y luego de la reacción (incluidos dos partidos de Argentina cancelados en China), Lionel Messi recurrió a Weibo para explicar sus razones.

Noticia al Día / EFE

