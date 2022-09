Messi logró un nuevo récord en la Champions y superó a Cristiano Ronaldo

septiembre 15, 2022 - 4:56 pm

Tras anotarle al Maccabi Haifa, Lionel Messi se convirtió en el primer jugador en la historia de la Champions League en marcarle al menos un gol a 39 equipos diferentes, para dejar así atrás el empate que tenía con Cristiano Ronaldo, quien le ha anotado a 38.

Al minuto 37 del duelo entre el conjunto israelí y el París Saint-Germain, Messi aprovechó una grana asistencia de Kylian Mbppé para anotar el gol del empate en ese momento y, de paso, imponer una nueva marca.

Con el gol al Macabbi Haifa, Lionel Messi ya suma 126 anotaciones en la Champions League, donde su víctima favorita es el Arsenal, al que le ha anotado 9 dianas en la competencia.

Un dato no menor es que, en toda su carrera, enfrentó a 44 rivales por el certamen europeo y le anotó a 39 de ellos.

De igual modo, el argentino es el primer futbolista en anotar goles en 18 Champions League de manera consecutiva. Una historia que comenzó en la edición 2004/2005 y se mantiene vigente en la actualidad.

The only player in history to score in 18 consecutive #UCL seasons. Messi 👏 pic.twitter.com/xKiaucnfG1

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 14, 2022