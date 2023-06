¿Messi jugará su sexto Mundial?

111714

Lionel Messi volvió hablar sobre su posible participación en el Mundial 2026 con la selección de Argentina.

El nuevo jugador del Inter de Miami dejó entrever en una entrevista al periódico deportivo chino Titan Sports, que no jugará la próxima Copa del Mundo, que se organizará en Canadá, México y Estados Unidos.

“Como dije antes, no creo que participe en el próximo Mundial. No sé qué pasará en el futuro, pero no he cambiado de opinión sobre eso. Me gustaría estar allí para verlo, pero no voy a participar”, indicó la “Pulga”.

Messi ganó su primer Mundial en su quinta participación

Messi levantó la Copa del Mundo el pasado 18 de diciembre en el estadio Lusail en la final de Qatar 2022. Los albicelestes derrotaron 4-2 a los franceses en la tanda de penales.

“Después de lograr el Mundial que me faltaba, estoy satisfecho y agradecido por la carrera que hice, y eso es lo más importante para mí. Creo que jugué mi último Mundial”, agregó el crack argentino.

"NO CREO QUE LLEGUE AL PRÓXIMO MUNDIAL…"



✍🏻 Lionel Andrés Messipic.twitter.com/u5tG4CjxFc — SportsCenter (@SC_ESPN) June 14, 2023

Leo pudo darle a Argentina su tercer título mundial. Mario Alberto Kempes y Diego Armando Maradona fueron los protagonistas de las primeras Copa del Mundo de la selección albiceleste en 1978 y 1986, respectivamente.

Messi asistió a su primer Mundial en Alemania 2006 y llegó hasta los cuartos de final. En esta misma instancia quedó eliminado en la cita de Sudáfrica 2010.

Lionel estuvo cerca de ganar su Copa del Mundo en Brasil 2014, tras caer en la prórroga ante Alemania en el estadio Maracaná, con gol de Mario Götze.

En Rusia 2018, la Argentina de Messi se despidió temprano en octavos de final, para luego coronarse campeón en Qatar 2022. El elenco sudamericano cayó en su debut ante Arabia Saudita.

¿Estará en la Copa del Mundo 2026?

“Iré viendo cómo se dan las cosas. En principio no creo que llegue al próximo Mundial”, explicó Messi, quien si se retracta podría asistir a su sexta Copa del Mundo con 39 años. Hay que aclarar que ningún jugador en la historia ha ido a seis mundiales.

Lionel Scaloni, DT de Argentina, opinió sobre la situación de Messi con la selección y su llegada al Inter de Miami.

“Estoy contento de que haya decidido para irse a jugar a un club y una ciudad que lo va a tratar de maravilla, que va a estar bien y va a ser feliz jugando al fútbol, que es lo que todos queremos”, manifestó. “Los recuerdos del Mundial son imborrables. Hay que seguir compitiendo”, anexó.

"MESSI ES MUY PRUDENTE, NO VENDE HUMO Y NO MIENTE"



Lionel Scaloni se refirió al futuro de la Pulga en su nuevo equipo y en la Selección Argentina tras sus dichos sobre el Mundial 2026. pic.twitter.com/879szJginw — TyC Sports (@TyCSports) June 14, 2023

Lionel Messi acumuló 13 goles y ocho asistencias en sus 26 partidos en mundiales con la selección de Argentina.

Messi y sus números en mundiales