Messi fue escupido por jugador de Paraguay y se hace viral (Video)

-Lionel Messi fue escupido el jueves 12 de octubre en el partido de Argentina ante Paraguay, por las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026.

El incidente ocurrió a falta de cinco minutos para el final del encuentro disputado en el estadio Monumental de Buenos Aires, ante 80 mil espectadores.

Según las cámaras televisivas, Antonio Sanabria habría escupido por la espalda al capitán de la albiceleste, luego de un cruce de palabras.

El árbitro principal del desafío, el brasileño Raphael Claus, no vio nada sobre lo sucedido entre Messi y Sanabria, que se hizo virales en las redes sociales.

Messi opinó sobre el escupitajo

“No se quién es el chico, no lo vi, tampoco le quiero dar importancia sino va a salir en todos lados y es peor. Es mejor dejarlo ahí”, indicó Messi.

“No lo vi. No sé, no opino de algo que no vi. Pero si hizo eso no está bien. Pero tampoco pedir algo que no sé si se puede actuar. Pero no lo vi. Vi la jugada de cuando le tira la pelota por encima a Leo cuando se la pedía, pero no lo vi. Si hizo eso está mal, no puedo decir otra cosa”, afirmó el DT de Argentina, Lionel Scaloni.

El jugador del Torino negó el escupitajo hacia el crack argentino. “Estuve viendo la imagen. Parece como que lo escupo, pero no, nada que ver. Estaba lejos. No pasó nada con Messi. Parece que lo escupo pero nada que ver, estaba lejos. Lo desmiento totalmente”, expresó.

El jugador del Inter de Miami, quien estuvo en el banco, ingresó al terreno de juego en el comienzo del segundo tiempo.

Messi buscó un gol olímpico

Lionel Messi estuvo cerca de marcar su primer gol olímpico en este partido entre Argentina y Paraguay. El remate de “la pulga” pegó en el poste.

Argentina se quedó con los tres puntos con el gol tempranero de Nicolás Otamendi en el minuto 3′ tras un tiro de esquina.

La selección argentina quedó en lo más alto de las eliminatorias al llegar a nueve puntos, y el traspié de Brasil en casa ante Venezuela.

Los dirigidos por Scaloni viajarán a Lima para medirse a Perú, el próximo martes, a las 10:00 pm. Paraguay, que se ubica octava, recibe la visita de Bolivia en el estadio Defensores del Chaco en La Asunción.