Mercado de fichajes: Chiellini jugará en Los Ángeles, Darwin Núñez ficha por el Liverpool y Marcelo se despide del Madrid

junio 13, 2022 - 2:42 pm

1890398

El mercado de fichajes del fútbol se mantiene en su punto álgido. Giorgio Chiellini, Marcelo Vieira y Darwin Núñez fueron los protagonistas durante las últimas horas.

El mítico defensa italiano de la Juventus, Giorgio Chiellini, informó este lunes 13 de junio que jugará en la MLS con Los Ángeles FC. “The Next Chapter”, publicó el jugador a través de sus redes sociales, para anunciar su llegada al equipo del mexicano Carlos Vela.

El central de 37 años de edad, jugó durante 16 temporadas en la “Vecchia Signora”, donde ganó nueve “Scudettos”, cinco Copas de Italia y cinco Supercopas de Italia.

🇺🇸 I felt very strongly about this new chapter in my career and I’m grateful to @LAFC for this opportunity. I’m thankful for all my years with Juventus and I’m looking forward to winning many more trophies in Los Angeles. pic.twitter.com/Udt1Lp3yY6

— Giorgio Chiellini (@chiellini) June 13, 2022