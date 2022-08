«Me violó tres veces en 20 minutos», confiesa una de las víctimas del «depredador sexual» Mendy

agosto 19, 2022 - 2:39 pm

Una de las víctima «depredador sexual» Benjamin Mendy aseguró que la dejó sangrando en la mansión tras sufrir las violaciones.

«Me violó tres veces en 20 minutos», confesó durante el juicio contra el futbolista del Manchester City, que es acusado de ocho violaciones, una agresión sexual y un intento de violación que supuestamente se produjeron entre 2018 y 2021.

Mendy, que está suspendido por su equipo desde que se destapase el caso, llevaba a las mujeres a su mansión y, una vez allí, perpetraba las violaciones junto a su amigo Louis Saha en la «habitación del pánico». «Lo sentí como el día más largo de mi vida… Mi cuerpo estaba tenso. Era sólo este dolor», dijo la denunciante.

«Quiero mi teléfono, no quiero tener sexo contigo. Solo me quiero ir», continuó relatando la joven de 20 años. «Te lo prometo, solo quiero mirarte. No puedes salir de todos modos», replicó Mendy. «Pensé en desvestirme… ‘al menos no tienes que hacer nada con él», aseguró la joven al verse intimidada por las intenciones del futbolista.

La respuesta del jugador no se hizo de esperar para intentar atraerla. «Está bien, he tenido relaciones sexuales con 10.000 mujeres. (…) No le digas nada a nadie y podrás venir aquí todas las noches», relató.

También expresó otra situación vivida con Mendy a la mañana siguiente de lo ocurrido. «Se quitó los calzoncillos y acercó su pene… Me quedé pensando ‘¿dónde están sus amigos? ¿Por qué no hay nadie aquí? ¿Grito? No tiene sentido. Está en su propio territorio, ¿qué voy a hacer?», concretó durante la jornada del juicio.

Mendy se enfrenta a una pena de prisión entre de 5 y 20 años en el que está siendo uno de los casos más sonoros de la historia del fútbol.

20minutos / Noticia al Día