Mbappé: “Antes de tomar la decisión hablé con Messi y Neymar”

Finalmente, Kylian Mbappé seguirá vistiendo los colores del PSG después de firmar la renovación de su contrato hasta el 2025. El astro francés, que se iba a convertir en agente libre a partir del 30 de junio, terminó rechazando al Madrid y decidió continuar con su aventura en París.

Así lo anunció oficialmente después del último partido de liga, el cual se saldó con una goleada por 5-0 al Metz. El joven futbolista de 23 años fue ovacionado por todos los aficionados que acudieron al Parque de los Príncipes: “Tengo la convicción de que puedo seguir creciendo en el seno de un club que tiene todos los medios para rendir al más alto nivel. Estoy también muy feliz de poder seguir jugando en Francia, el país que me vio nacer, crecer y desarrollarme profesionalmente”, aseguró tras marcar un doblete.

Para entender lo que sucedió la entidad parisina presentó una rueda de prensa que se llevó a cabo en el auditorio del Parque de los Príncipes en la que Mbappé y Al Khelaifi contestaron preguntas relacionadas al tema.

Al Khelaifi dio inicio a la conferencia de prensa: “Es muy importante para el equipo y para los chicos. Que se quede Mbappé demuestra que su sueño era estar aquí y seguir ganando títulos en París. Tenemos uno de los mejores campeonatos del mundo y con él seguiremos en busca de nuevos objetivos: ganar, ganar y ganar”.

Posteriormente, el futbolista tomó la palabra y se pronunció con respecto a su renovación: “Fue una decisión difícil de tomar para mí. Yo sabía que tenía que hablar de esto, pero tenía que tomarme mi tiempo para ello. Aún así, sabía que la presión no estaba sobre mí y yo lo que he hecho es refugiarme en mi fútbol”.

“Me voy a limitar al fútbol, al juego, no tengo otras funciones. Todo el mundo sabe que quería irme antes porque era la mejor decisión en todo momento, pero ahora el contexto era diferente. No quería irme así de mi país, mi historia aquí no ha terminado, quiero ganar más cosas aquí”, aseguró.

Al mismo tiempo, reveló que la decisión estaba tomada varios días antes de que se conociera públicamente: “Quería guardar el secreto y que fuera una sorpresa para todo el mundo. Tomé la decisión antes de decírselo al presidente y a Florentino Pérez. Tras arreglar los detalles del contrato se hizo oficial. Aún así le agradezco todo lo que han hecho por mí”.

