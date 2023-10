Max Verstappen ganó por quinta vez en México y estableció recórd de victorias en la F1

175401

Max Verstappen impone un récord de victorias en la F1 al conquistar por quinta vez el Gran Premio de México este domingo 29 de octubre.

El piloto neerlandés de Red Bull se impuso en el Autódromo Hermanos Rodríguez con un tiempo de 2:02:30.814. Verstappen inició en el tercer lugar al igual que en el 2021 en México, cuando también ganó.

El británico Lewis Hamilton, de Mercedes, y el monegasco Charles Leclerc, de Ferrari, se ubicaron en la segunda y tercera casillas, respectivamente, para subirse en el podio junto a Verstappen.

Mad Max es el máximo ganador histórico en México con su tercer triunfo consecutivo en el Autódromo Hermanos Rodríguez (2017, 2018, 2021, 2022 y 2023).

​”Gracias México, los últimos días han sido increíbles. Estamos viviendo una temporada increíble y, nuevamente hoy, ¡tuvimos una carrera realmente fuerte! Estábamos absolutamente volando”, expresó en su cuenta de X.

