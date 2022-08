Max Verstappen gana el Gran Premio de Bélgica (+Video)

agosto 28, 2022 - 12:31 pm

– El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) conquistó este domingo el Gran Premio de Bélgica partiendo de la 14ª posición de la parrilla a causa de una sanción, y reforzó liderato en la general del Mundial de Fórmula 1.

Su compañero mexicano Sergio Pérez, ahora segundo en el Mundial, y el español Carlos Sainz (Ferrari), que había partido desde la ‘pole position’, completaron el podio de esta 14ª prueba de la temporada (de 22 en total), disputada en el circuito de Spa-Francorchamps.

Ante su público, llegado en masa al circuito belga, el neerlandés nacido en Bélgica, de madre belga, logró una tercera victoria consecutiva, novena esta temporada y 29ª de su carrera. Y con sólo 24 años.

Pero él y su Red Bull están un paso por encima del resto de sus rivales esta temporada.

El vigente campeón posee ahora una ventaja que parece insuperable de 93 puntos sobre su primer perseguidor. Y éste no es otro que su compañero en Red Bull Sergio Pérez.

Segundo este domingo, el mexicano adelantó en la general del Mundial a un Charles Leclerc (Ferrari) que finalizó sexto. El monegasco partió justo detrás de Verstappen en el puesto 15º, sancionado por las mismas razones.

El británico Lewis Hamilton tuvo que abandonar en la primera vuelta de colisionar su monoplaza con el del español Fernando Alonso.

