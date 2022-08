Max Verstappen fue el más rápido en los primeros dos ensayos libres del GP de Bélgica

agosto 26, 2022 - 2:28 pm

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) firmó el mejor tiempo en las dos primeras sesiones libres del Gran Premio de Bélgica, 14ª carrera del Mundial de Fórmula 1, este viernes en el circuito de Spa-Francorchamps (7,004 km).

Verstappen cubrió los 7.004 metros del circuito belga en un minuto, 45 segundos y 507 milésimas. El actual campeón de la F1 realizó 20 vueltas en este entrenamiento libre.

