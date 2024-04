Max Verstappen dominó la práctica de este viernes en Japón

256929

El tricampeón del mundo en la F1, Max Verstappen, fue el más rápido en la primera práctica del Gran Premio de Suzuka (Japón) realizada este viernes. Lo siguieron Sergio “Checo” Pérez y Carlos Sainz.

Por otro lado, la segunda sesión se vio afectada por una lluvia ligera en la cual la mayoría de los equipos decidieron no salir para evitar el desgaste de los neumáticos. Verstappen estuvo entre los que no salieron.

El nacido en Países Bajos registró un tiempo de 1 minuto y 30,056 segundos en la primera práctica y quedó 0,181 segundos por delante de su compañero, el mexicano Sergio Pérez, y a 0,213 del Ferrari de Carlos Sainz, quien ganó Australia.

“Tengo contrato con Red Bull hasta el 2028. Después de eso veré si siquiera quiero continuar”, declaró Verstappen al ser preguntado sobre su futuro.

El Gran Premio de Japón será este domingo, donde Verstappen tendrá la intención de recuperarse luego de abandonar la carrera en Australia. El campeón del mundo ha ganado dos de las tres carreras del actual mundial.

