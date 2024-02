Max Verstappen dominó en el primer test de pretemporada de la F1

233366

El tricampeón del mundo en la F1, Max Verstappen, comenzó el año como terminó el anterior. Fue líder en el primer día de test de pretemporada, seguido de Lando Norris (McLaren) y Carlos Sainz (Ferrari).

En este primer día, se vio a Red Bull igual de sólido que las temporadas anteriores. Por su parte, Ferrari, Aston Martin y McLaren se mostraron competitivos. Por último, Mercedes estuvo muy alejado en la prueba.

El inicio de la temporada (Gran Premio de Bahrein) será el próximo sábado 2 de marzo.

