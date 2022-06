Max Verstappen domina los primeros entrenamientos libres del GP de Canadá

junio 17, 2022 - 4:04 pm

1891512

El neerlandés Max Verstappen, vigente campeón del Mundial de Fórmula 1 y líder de esta temporada, encabezó el viernes los tiempos en los primeros entrenamientos en el Gran Premio de Canadá.

El piloto de Red Bull superó al español Carlos Sainz (Ferrari) por dos décimas de segundo en una soleada sesión de prácticas frente a una gran multitud de aficionados canadienses, que celebran el regreso de la competición al circuito Gilles Villeneuve de Montreal después de tres años de ausencia.

El también español Fernando Alonso (Alpine), bicampeón del Mundial, fue el tercero más rápido por delante del mexicano Sergio Pérez (Red Bull) y de Charles Leclerc (Ferrari), que utilizó un motor reconstruido después de que la escudería descartara la unidad que falló la semana pasada en Azerbayán.

El monegasco Leclerc, que acumula cuatro ‘pole positions’ consecutivas sin lograr después el triunfo, se quedó a 0,5 segundos del ritmo marcado por su rival Verstappen.

Verstappen, Sainz and Alonso lead the way after first practice 👏#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/6RuqbsmBjZ

— Formula 1 (@F1) June 17, 2022