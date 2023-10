Max Verstappen consigue su décima pole de la temporada en Catar

164096

-Max Verstappen (Red Bull), a punto de ganar su tercer título mundial de Fórmula 1 consecutivo, conquistó este viernes 06 de octubre la pole position en el Gran Premio de Catar.

“Mad Max” hizo la vuelta más rápida en el circuito de Lusail con un tiempo de 1:23:778, para lograr el primer lugar de la grilla.

El neerlandés aventajó a los británicos George Russell (Mercedes) y Lewis Hamilton (Mercedes), consiguiendo su décima pole position en 17 carreras esta temporada.

A dominant qualifying performance from @Max33Verstappen 💪 And a 10th pole of the season 👊 #F1 #QatarGP pic.twitter.com/PMsrPleR16

“Un buen comienzo de fin de semana, aunque ha sido complicado con este asfalto. Apenas hay goma sobre el asfalto, el agarre es irregular y pierdes la parte trasera cuando empujas demasiado. Pero estoy contento por estar de nuevo en la pole position, es un buen día para nosotros”, aseguró.

“Quiero ganar el domingo, pero también debemos tener un buen día mañana. El coche es rápido, aunque mañana no será fácil poner los neumáticos en funcionamiento”, agregó Max Verstappen, quien ha conseguido su 30ª Pole en la Fórmula 1.

Lando Norris y Oscar Piastri, pilotos de McLaren, llegaron segundo y cuarto posición en la clasificación, respectivamente, pero fueron suprimidos debido a que habían superado los límites de la pista. El británico reculó hasta la décima plaza, mientras que el australiano partirá finalmente sexto.

Leer más: Max Verstappen ganó en Países Bajos y logró su novena victoria consecutiva en la F1

Hamilton también podría aprovechar la mala actuación de Sergio Pérez (Red Bull), que saldrá 13º, para reducir la diferencia de 33 puntos con el mexicano, mientras que su equipo tendrá una buena ventaja con Ferrari ya que Charles Leclerc y Carlos Sainz saldrán respectivamente desde la quinta y la 12ª plaza.

QUALIFYING CLASSIFICATION



Russell joins Verstappen on the front row



Norris and Piastri both have final lap times deleted and start P10 and P6 respectively#F1 #QatarGP pic.twitter.com/XM4wXIP5LX