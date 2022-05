Mavericks evita la barrida ante Warriors al triunfar 119-109

mayo 25, 2022 - 8:54 am

Los Mavericks de Dallas siguen con vida en final del Oeste de la NBA al vencer 119-109 a los Warriors de Golden State el martes 24 de mayo en el American Airlines Center.

Luka Doncic se quedó a una asistencia del triple-doble al totalizar 30 puntos, 14 rebotes y nueve servicios para anotación, pero los Warriors continúan dominando el tope ahora por 3-1.

Los Mavericks, que necesitaban una victoria para evitar una barrida, entregaron una actuación ofensiva revivida para asegurar un juego cinco en San Francisco el jueves.

Ningún equipo en los 75 años de historia de la NBA ha vuelto de un déficit de 3-0 para ganar una serie de playoffs al mejor de siete.

El ganador de esta serie -al mejor de siete encuentros- enfrentará en las Finales de la NBA al vencedor de la Conferencia Este, que va empatada entre los Miami Heat y los Boston Celtics a dos triunfos por bando.

Luka sprinkled his magic all over the game dropping a 30 point double-double and dishing out 9 dimes on his way to the Game 4 W. #MFFL pic.twitter.com/RM8JMfAQm1

— NBA (@NBA) May 25, 2022