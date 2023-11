Mavericks debuta en la Copa con triunfo ante Clippers con 44 de Luka Doncic 

181545

-Luka Doncic comandó la paliza de los Dallas Mavericks 144-126 ante Los Ángeles Clippers, el viernes, en el torneo de Copa de la NBA.

El esloveno, que tiene en los Clippers a una de sus víctimas favoritas, logró 44 puntos en una formidable estadística de 17/21 en tiros de campo, y le añadió 6 rebotes y 6 asistencias.

El base sumó así su partido número 31 alcanzando al menos los 40 puntos, una cifra que solo dos jugadores más han logrado antes de cumplir los 25 años: Michael Jordan (52 juegos) y el propio LeBron James (36).

Luka Doncic couldn't be stopped in the Mavericks' West Group B win over the Clippers 😤



🔥 44 PTS

🔥 6 REB

🔥 6 AST



