Maverick Viñales hizo historia en la MotoGP

El piloto español Maverick Viñales ganó el Gran Premio de Las Américas y consiguió su primera victoria con su actual equipo Aprilia.

Por otro lado, Viñales se convirtió en el primer piloto en la historia de la MotoGP en ganar carreras con tres marcas diferentes (Suzuki, Yamaha y Aprilia).

El también español Pedro Acosta (Tech3) y el italiano Enea Bastianini (Ducati) completaron el podio. Por su parte, Marc Márquez se fue al suelo cuando lideraba la carrera.

Acosta también se metió en los libros de la MotoGP al convertirse en el piloto más joven de la historia en hacer dos podios seguidos en la clase reina. Tiene 19 años y 325 días. Superó a Marc Márquez, que lo hizo con 20 años y 63 días.

