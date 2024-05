El argentino Mauricio Pochettino dejó de ser el entrenador del Chelsea por mutuo acuerdo, después de clasificar al equipo a Europa League para la próxima temporada.

Pochettino era entrenador del club desde mayo de 2023. Dirigió 51 partidos, donde ganó 26, empató 11 y perdió 14.

Después de una campaña irregular, Chelsea logró terminar en el sexto lugar de la Premier League y clasificar a competiciones europeas.

Algunos nombres que posiblemente se planteen para reemplazar al argentino (quieren un entrenador joven para el futuro) serían Sebastian Hoeneß del Stuttgart, Míchel del Girona, Kieran McKenna del Ipswich o Enzo Maresca del Leicester.

Noticia al Día

