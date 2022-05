Novak Djokovic vence a Gael Monfils en su debut en el Torneo de Madrid

mayo 3, 2022 - 3:11 pm

El número uno del mundo, Novak Djokovic superó 6-3 y 6-2 al francés Gael Monfils este martes en su debut en el Torneo de Madrid.

El serbio, tres veces ganador en Madrid, se anotó en 1 hora y 27 minutos su 18ª victoria sobre el francés, número 21 del mundo, que nunca ha ganado al balcánico. «Diría que ha sido mi mejor partido del año. Me sentí muy bien en la cancha», dijo Djokovic tras el encuentro.

