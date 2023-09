Marruecos acogerá la Copa de África de Naciones 2025

159948

-Marruecos será la sede de la Copa de África de Naciones 2025, anunció este miércoles Patrice Motsepe, presidente de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), en El Cairo, Egipto.

El país marroquí era la única aspirante, después de la retirada del resto de competidoras, entre ellas Argelia. La edición 2023 del campeonato africano se celebrará en Costa de Marfil.

Ladies and gentlemen, meet your CAF Africa Cup of Nations 2025 hosts 🥁



🇲🇦 Morocco 🇲🇦 pic.twitter.com/sCl9dmbKw5