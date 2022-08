Marlins designan para asignación al venezolano Jesús Aguilar

Aguilar dijo estar agradecido con los Marlins, pero que le gustaría integrarse a un equipo que esté peleando por la postemporada.

«Realmente, esto no me toma de sorpresa’‘, expresó Aguilar. “Cuando ves a Lewin Dïaz, a Garrett Cooper a mí aquí, te das cuenta que los tres no podemos estar aquí. Pero entiendo la decisión, entiendo el negocio. Solo quiero darles las gracias a eloos por la oportunidad de haber sido un Marlin durante unos años y ahora llega la oportunidad de seguir adelante», expresó