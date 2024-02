Marcelo Gallardo no convocó a Karim Benzema para la AFC Champions League

229936

El entrenador Marcelo Gallardo decidió no convocar a Karim Benzema para los octavos de final de la AFC Champions League, donde Al Ittihad debe enfrentar a Navbahor Namangan.

El francés ganador del Balón de Oro 2022 no estaría completamente recuperado de su lesión, por lo que el argentino habría decidido descartarlo.

Esto en medio de los rumores de una posible mala relación entre jugador y técnico.

A su vez, Gallardo convocó al central egipcio Ahmed Hegazy, los centrocampistas N’Golo Kanté Fabinho, y a los atacantes Romarinho y Abderrazak Hamdallah.

