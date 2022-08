Marcell Ozuna es arrestado por manejar borracho

agosto 19, 2022 - 10:45 am

El jugador dominicano de los Bravos de Atlanta, Marcell Ozuna, fue detenido la madrugada de este viernes por conducir en estado de ebriedad.

El beisbolista fue llevado a la comisaría de Gwinnett, en Georgia, a las 4:39 de la madrugada de este viernes, según informó el medio estadounidense CBS46.

